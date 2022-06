Ook op de transfermarkt zijn de Belgen in vrije val: geen enkele Rode Duivel bij de 40 duurste spelers ter wereld

205,6 miljoen euro: zoveel is het Franse goudhaantje van PSG momenteel waard volgens het CIES. Daarmee laat Mbappé alle concurrentie ver achter zich. Vinicius Junior (Real Madrid, 185,3 miljoen) en Erling Haaland (Man City, 152,6 miljoen) vervolledigen op respectabele afstand het podium.

Rode Duivels

Voor de eerstvolgende Rode Duivel is het nog verder doorscrollen. Romelu Lukaku is de eerste naam die we tegenkomen op de 48e plaats. De Chelsea-spits heeft een marktwaarde van 68,8 miljoen. Hij krijgt in de top 100 het gezelschap van Thibaut Courtois (61e, 62,4 miljoen) en Kevin De Bruyne (73e, 58 miljoen)

De volledige top 100 kan u terugvinden op https://www.football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2021/wp384/en/