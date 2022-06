Verdachte in proces over moord op Peter R. de Vries past verklaring aan, en wijst nu naar “derde man”

Op het proces over de moord op de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries heeft de Poolse Kamil E. (36) uit Maurik dinsdag in de rechtbank in Amsterdam zijn verklaring aangepast. Naast hijzelf en zijn medeverdachte Delano G. uit Rotterdam (22) zou nog een derde man in de wagen van Rotterdam naar Amsterdam hebben gezeten. De Poolse derde man zou na G. uit de wagen zijn gestapt om “iets” te doen, klonk het in de verklaring van E. Verder wilde hij niks over de derde man zeggen, “omdat hij niet is aangehouden”.

De Vries werd op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, na een optreden in het programma RTL Boulevard. Negen dagen later bezweek hij aan zijn verwondingen. Nog geen uur na de aanslag reed de politie de twee verdachten klem bij op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam. In de auto werd onder meer het moordwapen – een omgebouwd alarmpistool – gevonden en een patroonhouder met daarop DNA van G., de vermoedelijke schutter. Die laatste beroept zich op zijn zwijgrecht.

De rechtbank toonde beelden van de voorverkenningen die E. zou hebben uitgevoerd op 23 en 28 juni 2021. De beelden tonen E. onder mee in de Lange Leidsedwarsstraat. E. erkent dat hij de persoon op de beelden van 23 juni is, maar houdt vol dat hij op 28 juni bij zijn moeder in Amsterdam was. Op de beelden van 6 juli is te zien hoe De Vries van de studio naar de parkeergarage wandelt. Op andere beelden is de vluchtende schutter te zien.

Een motief voor de moord is nog niet bekend. Er wordt rekening mee gehouden dat de moord verband zou houden met de rol van De Vries als adviseur en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met hoofdverdachte Ridouan Taghi.