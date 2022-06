Vandaal gooit bierglas door raam van pas gerestaureerde stadhuis: “Hopen dat je niet herkenbaar op de camerabeelden staat”

Antwerpen

Een onbekende wierp een bierglas door een van de ramen van het gerestaureerde stadhuis Schoon Verdiep van Antwerpen. De schade is dinsdagochtend vastgesteld. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft een duidelijke boodschap voor de dader. “Je mag hopen dat je niet herkenbaar op de camerabeelden staat of het zal je nog heel lang heugen”, schrijft De Wever in een bericht op sociale media.