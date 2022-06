Dubai zal Gupta-broers uitleveren aan Zuid-Afrika voor berechtiging in corruptiezaak

Dubai heeft dinsdag bekendgemaakt de laatste hand te leggen aan de uitlevering van twee broers uit de Zuid-Afrikaanse welvarende familie Gupta. Atul en Rajesh Gupta zijn in de Verenigde Arabische Emiraten aangehouden na beschuldigingen van witwassen in een omvangrijke corruptiezaak in Zuid-Afrika, waarin de voormalige president Jacob Zuma betrokken is.