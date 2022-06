Vier kandidaten voor Keniaanse presidentsverkiezingen in augustus

De Keniaanse verkiezingscommissie heeft vier kandidaten gevalideerd voor de presidentsverkiezingen van 9 augustus. De vier kandidaten zijn de huidige vicepresident, een voormalige tegenstander die nu de steun van de president krijgt, en twee advocaten. Dit is het kleinste aantal presidentskandidaten in het Oost-Afrikaanse land sinds de invoering van de meerpartijenpolitiek in 1992.

In totaal werden zeventien aanvragen ingediend bij de kiescommissie, maar daarvan voldeden slecht vier aan alle “grondwettelijke en wettelijke vereisten”, aldus de kiescommissie in een verklaring. De verkiezingen zullen naar verwachting een duel worden tussen huidig vicepresident William Ruto en Raila Odinga. Opvallend is dat zittend president Uhuru Kenyatta, die niet in aanmerking komt voor een derde ambtstermijn, zijn steun verleent aan zijn vroegere tegenstander Odinga. Hiermee heeft hij gebroken met zijn vicepresident Ruto, die hij aanvankelijk zelf voordroeg als opvolger.

Odinga zal voor de vijfde keer deelnemen aan de presidentsverkiezingen, na pogingen in 1997, 2007, 2013 en 2017. Hij staat bekend om zijn functie als premier van de regering van nationale eenheid, die werd opgericht naar aanleiding van het geweld na de verkiezingen van 2007-2008, de ergste geweldgolf die het land kende sinds zijn onafhankelijkheid in 1963.

Zijn grootste tegenstander, William Ruto, werpt zich op als vertegenwoordiger van het kleine volk tegenover de politieke elite, die belichaamd wordt door Kenyatta en Odinga. Hun vaders waren respectievelijk de eerste president en vicepresident van Kenia.

Daarnaast zijn er ook twee advocaten die zich kandidaat hebben gesteld. David Mwaure stelt zich na zijn eerste kandidatuur in 2013 opnieuw kandidaat en profileert zich op de strijd tegen corruptie. De vierde kandidaat is George Wajackoyah, oprichter van de Rastafariaanse ‘Roots Party’. Hij pleit onder meer voor een vierdaagse werkweek en de legalisatie van marihuana. Met de opbrengsten daarvan wil hij de staatsschuld van Kenia financieren.