Schalke stelt Frank Kramer aan als nieuwe hoofdcoach

Schalke 04 heeft zijn nieuwe hoofdcoach voor volgend seizoen beet. De traditieclub, die na een jaartje in de Tweede Bundesliga opnieuw promoveert, legt zijn lot in handen van Frank Kramer. De vijftigjarige Duitser ondertekende een contract voor twee seizoenen in Gelsenkirchen.

Kramer was dit seizoen als hoofdcoach actief bij Arminia Bielefeld. Hij werd er in volle degradatiestrijd in april ontslagen. Bielefeld zou uiteindelijk als voorlaatste eindigen en degraderen. Een jaar eerder had hij het behoud nog weten te verzekeren met de club.

Voordien was Kramer ook aan de slag als hoofdcoach bij Hoffenheim, Greuther Fürth en Fortuna Düsseldorf. Hij coachte ook de Duitse teams U18, U19 en U20.

Schalke veroverde het voorbije seizoen de titel in de Duitse tweede klasse. Het keert zo meteen weer terug naar de Bundesliga. Kramer volgt bij de Königsblauen interimcoach Mike Büskens op. Die keert terug naar zijn rol als assistent. (belga)