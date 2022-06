Noorse prinses Märtha Louise verlooft zich met Durek Verrett

De Noorse prinses Märtha Louise (50) heeft zich verloofd met haar partner Durek Verrett. Wanneer het huwelijk zal plaatsvinden, is nog niet bepaald. “Heb geduld met ons. We zullen alles op gepaste tijd meedelen, maar tot dan laten we de liefde hoogtij vieren”, laat het koppel in een mededeling weten.