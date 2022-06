Orpea-schandaal in Frankrijk: vroegere topman verhoord over handel met voorkennis

Yves Le Masne, tot begin dit jaar topman van de omstreden Franse rusthuisgigant Orpea, is dinsdag ondervraagd door de gendarmerie, in het kader van een onderzoek naar handel met voorkennis. De man leidde de rusthuisgroep meer dan tien jaar maar verkocht zijn aandelen voor de publicatie van een boek waarin wantoestanden bij Orpea aan de kaak werden gesteld.

De ondervraging gebeurt door gendarmes van het nationaal financieel parket in Parijs. Dat startte in februari een onderzoek naar mogelijke handel met voorkennis, nadat het tijdschrift ‘Le Canard Enchaîné’ het nieuws naar buiten bracht dat Le Masne voor bijna 600.000 euro aandelen had verkocht, enkele weken nadat de directie op de hoogte was gebracht van een schandaalboek over Orpea door journalist Victor Castanet.

In het boek “Les Fossoyeurs” (De Doodgravers, red.) is sprake van misbruiken uit winstbejag in de Orpea-rusthuizen. Het boek heeft het over rantsoenering en ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. De CEO werd na de publicatie aan de deur gezet.

Le Masne zei eerder al dat de verkoop van zijn pakket aandelen niets te maken had met de publicatie van het boek. De verkoop betreft slechts een derde van alle Orpea-aandelen die hij bezit, klonk het op 4 februari.

Orpea baat in Frankrijk zo’n 7.500 rusthuizen uit. De Franse regering besliste na de publicatie van het boek om die de volgende twee jaar allemaal door te lichten. In ons land baat de groep een zestigtal rusthuizen uit: enkele werden reeds onder verhoogd toezicht geplaatst.