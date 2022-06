Onbegrip Andreas Skov Olsen en Deense nationale ploeg over ‘sinkhole’ midden op het veld: “Dit kan carrières kosten”

De voeten van de spelers pasten in de ’sinkhole’. — © Twitter

Denemarken won maandagavond in de Nations League van Oostenrijk, maar na afloop ging het vooral over de stroomuitval en de erbarmelijke staat van het veld in het Ernst Happel Stadion in Wenen.

De wedstrijd begon al liefst anderhalf uur later dan gepland. De omgeving van het stadion was getroffen door stroomuitval, waardoor ook het kunstlicht rond het speelveld in het Ernst Happel Stadion niet kon worden aangezet.

Maar wat vooral opviel, was een gigantisch gat in het midden van het veld. Het zorgde voor verbijstering bij de Denen. “De exacte omstandigheden worden momenteel onderzocht, maar we vermoeden een verband met de enorme regenval van de avond ervoor”, laat de Oostenrijkse bond weten aan BT.

Bondscoach Kasper Hjulmand spreekt er ook schande van. „Wat een ellende. Ik heb de foto’s en video’s gezien van een enorm, enorm gat in het midden van het veld. Het was gevaarlijk voor de spelers. Dit gat was absoluut verschrikkelijk.”

De sinkhole is zo groot als een voet. Tijdens de wedstrijd probeerden de spelers het gat te omzeilen. “Dit moet beter. Iemands carrière had na vandaag voorbij kunnen zijn”, aldus Andreas Skov Olsen tegenover TV2.