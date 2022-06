Aanschuiven door gekantelde vrachtwagen op E40: “We moeten 18 ton verse vis overladen”

Op de E40, tussen Gistel en Middelkerke in de richting van Frankrijk, kantelde maandagnacht een vrachtwagen, geladen met 18 ton verse vis. De chauffeur en een passagier werden naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg is al sinds dinsdagmorgen over een rijstrook afgesloten en dat zal nog tot dinsdagavond zo zijn. “Het is er aanschuiven maar lange files staan er niet”, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het ongeval gebeurde rond halfvijf op de E40 in de richting van Frankrijk. Een chauffeur verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur van zijn vrachtwagen, kantelde, en kwam zo op de zijkant tot stilstand. De vrachtwagen ligt al sinds dinsdagmorgen kort voor 5 uur deels op de pechstrook en het rechter rijvak. Daardoor is al de hele dag een rijstrook afgesloten tussen de oprit van Gistel en de afrit van Middelkerke. Het verkeer moet over een rijstrook en dat zorgt voor vertraagd verkeer ter hoogte van het ongeval.

Vis recupereren

Het ziet er niet naar uit dat de verkeersellende nog voor de avondspits opgelost zal worden. In de vrachtwagen bevindt zich immers 18 ton vis. “Er is serieus wat tijd over gegaan wat er met de lading moet gebeuren”, vertelt brandweerkapitein Dries Van der Veken. “Het gaat over verse vis, verpakt in isomo bakken met ijs. Er staat een reservetransport klaar en alles zal moeten manueel overgeladen worden. Wij hebben daarvoor volk opgeroepen van de brandweerposten van Oostende, Gistel en Middelkerke.” (Lees verder onder de foto)

Om 14 uur zijn de werken gestart om de trailer leeg te halen. — © Jeffrey Roos

Het overladen zal nog enige tijd duren. De brandweer krijgt daarvoor de hulp van takelbedrijf Degraeve uit Middelkerke die met drie mensen ter plaatse is. Zij staan de tien brandweerlui bij tijdens het uitladen van de vrachtwagen. “Om 6 uur kregen wij de vraag om de vrachtwagen te takelen”, vertelt Dieter Degraeve, die het bedrijf runt met zijn broer.

“Takelen kan echter niet zonder de lading uit de gekantelde vrachtwagen te halen, want de frigowagen is aan een zijde gescheurd. Als we de vrachtwagen zouden recht trekken, dan is de kans groot dat de hele lading op het wegdek terecht komt. We hebben trailers voorzien met ijs en bakken om de lading over te laden. We maken daarbij het onderscheid tussen vis die verloren is en vis die nog gerecupereerd kan worden. In principe blijft de wagen gekoeld.” (Lees verder onder de foto)

Takelbedrijf Degraeve staat in voor de takelwerken. — © Jeffrey Roos

De werken zullen vermoedelijk nog tot vanavond duren en geven al de ganse dag vertraagd verkeer, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Dinsdagmiddag was het ongeveer een kilometer aanschuiven richting Frankrijk. Dat is gelukkig niet de drukste weg in ons land, dus valt de hinder al bij al meer. Ook voor de avondspits verwachten we geen zware problemen. Al zal wie er voorbij moet wel een beetje geduld moeten oefenen”.

De politie sluit niet uit dat de snelweg even zal afgesloten moeten worden op het ogenblik dat de vrachtwagen leeg is en kan getakeld worden.