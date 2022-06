Politie onderzoekt of meer verdachten betrokken zijn bij zaak Gino

De politie bekijkt in het onderzoek naar de ontvoering en de dood van de 9-jarige Gino of er mogelijk nog meer mensen betrokken waren. Dat zei een woordvoerster van de politie dinsdag. Op dit moment zit enkel Donny M. (22) vast.

Verder kon of wilde de woordvoerder van de politie hierover niets zeggen. De speurders ondervragen momenteel nog meerdere mensen als getuige, klinkt het.

Inmiddels zijn ook meerdere beelden binnengekomen van dashcams en andere beelddragers. De politie vroeg vrijdag aan bewoners uit de regio waar Gino verdween om beelden van dashcams maar ook van bewakingscamera’s binnen te brengen. Maandag deden ze een nieuwe oproep, meer bepaald om beelden te bezorgen waarop een blauwe Volkswagen Lupo te zien is. Die werd door verschillende getuigen opgemerkt.

De politie zoekt, in het kader van het onderzoek, beelden van de openbare weg die woensdag 1 juni tussen 18.50 en 19.30 uur zijn gemaakt. Gevraagd wordt onder meer om beelden van de omgeving van de Zonstraat en Hertogenlaan in Kerkrade, waar Gino voor het laatst werd gezien. Daarnaast wordt ook gezocht naar beelden van de omgeving van zwembad In de Bende in Landgraaf, waar een step werd gevonden, en van de omgeving van De Landgraaf in Geleen, evenals van de openbare wegen tussen deze locaties.

Intussen zijn al wat beelden ter beschikking gesteld, laat de politie weten. Ze worden nu allemaal geanalyseerd om te kijken of dingen op te zien zijn die nuttig kunnen zijn voor het onderzoek.