Roberto Martinez heeft verklaring voor defensieve problemen tegen Oranje: “Het verschil tussen Vertonghen en Alderweireld, en de rest van de verdedigers is enorm”

Belgisch bondscoach Roberto Martinez staat bekend als een eeuwige positivo. Vier dagen na de 1-4-nederlaag in de Nations League-wedstrijd tegen Nederland sprak hij de pers toe en had hij zijn vertrouwde roze bril op. “We moeten ons geen vragen stellen bij de attitude en de inzet van de spelers. De spelers geven zich altijd voor de nationale ploeg”, zegt hij.

“Onze eerste 25 minuten waren zeer sterk, we hadden controle over de wedstrijd”, begon Roberto Martinez.

De Rode Duivels hadden in de openingsfase ook de beste kans, maar Castagne raakte het doelhout. Daarna nam Nederland over en na het uitvallen van Lukaku zette de lijn zich door. Gaandeweg domineerde Nederland, zowel in het veldspel als qua kansen en was de 1-4 een logisch resultaat.

“Plots hadden we niet de defensieve intensiteit. Maar je verdedigt in het moderne voetbal met elf spelers. Als je naar de fysieke statistieken kijkt hebben wij meer gelopen, dus het is duidelijk dat we wel degelijk wilden winnen. De wedstrijd was gelijker dan je zou denken als je naar het resultaat kijkt. Nu is het belangrijk dat we de wedstrijd tegen Nederland gebruiken in de volgende wedstrijden.”

“We hebben getalenteerde verdedigers, maar ze hebben nog niet de ervaring op het allerhoogste niveau, die we in die posities wel hadden in het verleden. Daarom is het gat tussen Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, en de rest van de verdedigers enorm. Maar het is onmogelijk om op zestien dagen iets te veranderen. Het is een gebied op het veld waar we in de toekomst mee bezig moeten zijn, want het talent is daar.”

Memphis scoorde twee keer in het Koning Boudewijnstadion. — © AFP

De bondscoach zei meteen na de wedstrijd al dat je dit soort resultaten soms nodig hebt. “Het deed me denken aan de wedstrijd tegen Mexico in 2018 (België speelde toen 3-3 gelijk, red.). Ik haalde veel informatie uit die wedstrijd en die ik heb gebruikt voor het WK, dat ga ik nu ook doen. Ik zal tegen Polen wijzigingen toepassen, maar die hebben niets te maken met het verlies tegen Nederland, dat was op voorhand al bepaald.”

Geen vragen bij inzet

Verder nam Martinez het op voor zijn spelers, van wie werd gezegd dat ze niet dezelfde intensiteit toonden als in een echte belangrijke wedstrijd. Kevin De Bruyne had als enige vooraf ook met zoveel worden gezegd dat hij na zo’n zwaar seizoen minder belang hechtte aan een tornooi als de Nations League. “Ik ga niet zeggen dat we blij moeten zijn als we verliezen, maar we moeten ons geen vragen stellen bij de attitude en de inzet van de spelers. De spelers geven zich altijd voor de nationale ploeg. Spelers die geen inzet tonen in het trainingskamp komen niet meer terug.”

De collega van Martinez bij Nederland, Louis van Gaal, had na de wedstrijd een pijnpunt van de Rode Duivels blootgelegd. Namelijk dat België niet fel genoeg is in het druk zetten, waardoor het makkelijker vooruit voetballen is.

Sneertje naar Van Gaal

“Met alle respect voor Louis Van Gaal maar hij zei ook dat Noa Lang de Gouden Bal kan winnen. Ik ga niet antwoorden op andere bondscoaches. Soms zetten we heel goed druk. Maar het moeilijke aan internationaal voetbal is dat een blok van 75 wedstrijden 6 jaar duurt. Dus het is moeilijk om een lijn te vinden. Tegen Nederland deden we het niet goed genoeg, maar ons succes hangt niet af van onze druk, wel wat we doen met en zonder de bal.”

Romelu Lukaku ontbreekt morgen tegen Polen nadat hij tegen Nederland met last aan de enkel moest gewisseld worden. Maar ook bij de andere wedstrijden plaatst Martinez een flink vraagteken. “De medische resultaten waren minder slecht dan we hadden verwacht. Hij speelt niet tegen Polen en Wales. Er is een heel kleine kans dat hij de laatste wedstrijd haalt, maar ik verwacht niet dat hij nog zal spelen.”