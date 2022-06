Politie legt voor het eerst in ons land beslag op NFT’s

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Oost-Vlaanderen heeft in het kader van een financieel dossier bij twee huiszoekingen een grote hoeveelheid zilveren en gouden munten alsook cryptocurrency en non-fungible tokens (NFT’s) in beslag genomen. Alles samen voor een waarde van meer dan 547.000 euro. Het is de eerste keer dat er in België NFT’s in beslag worden genomen.