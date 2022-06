Fraudeproces tegen Belgische paardenhandelaar van start in Marseille

In het Franse Marseille is dinsdag de rechtszaak gestart tegen een Belgische paardenhandelaar en zeventien anderen (onder wie nog drie Belgen). De beklaagden zouden onder meer paardenvlees dat niet geschikt is voor menselijke consumptie in de voedselketen hebben gebracht.

Een 58-jarige handelaar uit de omgeving van Bastenaken, in de provincie Luxemburg, zou de spil zijn geweest van de zwendel. Onder de andere beklaagden zijn nog drie Belgen en twee Nederlanders. Zij worden vervolgd voor fraude en medeplichtigheid aan fraude in een georganiseerde bende, alsmede voor bedrog dat een gevaar voor de volksgezondheid oplevert.

Enkele leveranciers van de paardenhandelaar hebben toegegeven dat ze hem “niet-conforme” dieren hebben bezorgd. Er zouden ook paarden zijn gehaald bij particulieren, aan wie beloofd werd dat hun dier “een vredig pensioen” zou krijgen en goed verzorgd zou worden. Maar de dieren eindigden in het slachthuis. Dat kon door de officiële papieren te vervalsen.

Het onderzoek werd in 2013 opgestart in Frankrijk, nadat er in een slachthuis in Alès (zuiden van Frankrijk) fraude was vastgesteld. Identificatiepapieren en gezondheidsgegevens van paarden werden vervalst. Daardoor kon niet worden vastgesteld of het vlees geschikt was voor consumptie. Het onderzoek werd nadien gevoerd samen met Belgische speurders.

De Belgische handelaar ontkent dat er sprake is van fraude. Hij verwijst naar diergeneeskundige controles die er op verschillende momenten zijn geweest.

Slechts dertien verdachten waren dinsdagochtend effectief aanwezig in de rechtbank. Het proces zal normaal zowat drie weken duren, tot 24 juni.