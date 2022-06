iPhone steekt Twitter voorbij en laat gebruikers verstuurde berichten aanpassen

Goed nieuws voor mensen die al eens een beschamende tikfout maken, een bericht naar de verkeerde persoon sturen of iets te enthousiast reageren op een berichtje van hun date. Met iOS 16, de nieuwe software update voor iPhones, zal het later dit jaar mogelijk worden om berichten die je verzonden hebt te bewerken en zelfs ongedaan te maken. Let wel: enkel berichten die gestuurd worden via iMessage kunnen bewerkt en verwijderd worden. Voor berichten op andere chatapps of met niet-iPhonegebruikers is het nog steeds aangewezen om te communiceren met gezond verstand.

Met de nieuwe toepassing steekt Apple Twitter, dat ook speelt met het idee om een edit-knop in te voeren, mooi voorbij. De vraag naar een functie om berichten te bewerken was groot en de vreugde kan voor sommige iPhonegebruikers dan ook niet op. Buiten bewerken zal het ook mogelijk worden om berichten die je ontvangt weer op ongelezen te zetten nadat je toch al eens stiekem een kijkje nam. Ideaal als je even wil nadenken over je antwoord of dat berichtje van je baas pas de volgende werkdag opent.

Andere functies

Buiten de nieuwe functies van iMessage stelde Apple ook heel wat andere veranderingen voor op de Worldwide Developer Conference. Zo krijgt het vergrendelscherm van iPhone een volledig nieuwe look en komen er meer mogelijkheden voor je notificaties. Zo zullen live-notificaties van bijvoorbeeld een sportsessie automatisch in beeld blijven staan. Het zal ook makkelijker worden om je foto’s te delen met je familie en bij Apple Pay ga je kunnen betalen in termijnen. Apple Kaarten wordt uitgebreid in onze regio en krijgt meer details en ook de fitnessapp krijgt een update.

Op de persconferentie werden ook de nieuwe Macbook Air en Apple Watches voorgesteld.