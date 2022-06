Panos in stationsgebouw getroffen door muizenplaag: “Niet de eerste keer dat we zoiets meemaken”

De Panos in het station Antwerpen-Berchem sloot dinsdagochtend vroegtijdig de deuren. Een klant spotte er muizen en speelde de video door naar moederbedrijf La Lorraine. Een gespecialiseerde dienst ongediertebestrijding kwam ter plaatse. Andere handelaars in het station geven aan geen last te ondervinden van de knaagdieren.

“We hebben een strikt hygiënebeleid en voeren op regelmatige basis interne en externe inspecties uit in lijn met de wettelijke voorwaarden. Maar het is niet de eerste keer dat we zoiets meemaken in een filiaal in een stationsomgeving. Waar voedsel aanwezig is, zijn muizen nooit ver weg”, vertelt Nele Van Malderen, woordvoerster van La Lorraine, moederbedrijf van Panos.

Toen La Lorraine de beelden binnenkreeg, schoot het meteen in actie. “De winkel ging dicht en we namen contact op met een gespecialiseerde dienst ongediertebestrijding. Die kwam ter plaatse voor een volledige cleaning en onderzoekt tegelijk de oorzaken. Zodra we meer info krijgen, pakken we die aan. We hopen de winkel zo snel mogelijk te heropenen”, aldus Van Malderen.

Geen problemen bij andere zaken

Wanneer dat precies zal zijn, kan de woordvoerster niet inschatten. “We hebben nog onvoldoende zicht op de oorzaak of grootte van het probleem. Maar volgens de info die wij kregen, teistert de plaag het hele station.”

Of dat klopt, valt te betwisten. Tijdens een korte rondvraag bij de overige handelaars in het station vielen de uitbaters uit de lucht. “Dat is het eerste wat ik ervan hoor. Ik heb nog geen muis gezien”, klonk het bij Melbourne Coffee en Relay. Ook de NMBS ontkent een algemeen probleem. Volgens Van Malderen wil Panos zelf nu vooral de oorzaak van de plaag achterhalen en daarna met de juiste partijen in overleg treden.