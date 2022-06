Koen Wauters vindt oplossing om zijn getatoeëerde trouwring minder te doen opvallen

In 2020 zette Clouseauzanger Koen Wauters een punt achter zijn huwelijk. Bij de meeste koppels belandt de trouwring dan ergens in een schuif. Wauters liet zijn trouwring echter tatoeëren op zijn ringvinger. Maar nu heeft hij een oplossing in gedachte.

Bij Q Music vertelde hij vandaag dat het hem niet stoort. En dat hij hem zeker niet wil laten weglaseren. “Dat doet meer pijn dan een tatoeage te laten plaatsen”, zegt hij. Natuurlijk staat hij op een vervelende en goed zichtbare plaats.

Maar hij heeft een oplossing gevonden, zei hij in het programma van Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe op Q Music. “Je hebt zo’n ring die alles registreert van hartslagen. Misschien doe ik die er wel over”, vertelt de zanger.

Hij kon niet op de naam komen maar het gaat om een Oura Ring die gegevens verzamelt over je lichaam, activiteit en slaap met behulp van optische hartslagmeting. Een Oura Ring is gemaakt van titanium en past om je wijs-, middel- of ringvinger.

Anderzijds, zegt Wauters, is hij 16 jaar getrouwd geweest met Valerie De Booser en is ze de moeder van zijn kinderen. “Die ring is een deel van mijn levensloop”, klinkt het.