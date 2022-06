Openbaar Ministerie eist levenslang tegen twee verdachten moord op Peter R. de Vries

Tegen de twee mannen die verdacht worden van de moord op Peter R. de Vries is dinsdag een levenslange celstraf geëist. Het Openbaar Ministerie meent dat de 22-jarige Delano G. de schutter is. Medeverdachte Kamil E. zou G. van en naar Amsterdam hebben gereden en meerdere voorverkenningen hebben uitgevoerd.

Beide verdachten “hebben hun recht op vrijheid verspeeld”, is het Openbaar Ministerie van oordeel.

De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in hartje Amsterdam en bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen. Nog geen uur na de aanslag reed de politie de twee verdachten klem bij een afrit op de A4. “Zowel G. als E. was volledig op de hoogte van de opdracht die uitgevoerd moest worden”, aldus de procureur dinsdag in de rechtbank in Amsterdam.

Een motief voor de moord is niet bekend, maar er wordt vermoed dat het te maken heeft met de rol van de Vries als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. “Daar heeft het alle schijn van”, zei de magistraat.

