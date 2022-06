Amerikaanse school in North Carolina in lockdown wegens vermeende schutter in de buurt

In de Amerikaanse staat North Carolina is dinsdag alarm geslagen rond een “actieve schutter” aan een middelbare school. Dat heeft Fox News gemeld.

De vermoedelijke schutter zou zich nabij de campus Jackson van het Southwestern Community College in Sylva bevinden. De school is in lockdown gegaan. Leerlingen moeten binnen blijven, klassen en kantoren moeten dicht blijven.

Later liet de school weten dat er “geen actieve schutter situatie” was. De politie zou op het punt staan een voortvluchtige misdadiger in te rekenen.

Het vooral toont wel aan hoe groot de angst is na de recente schietpartijen in Amerikaanse scholen.

In het stadje Uvalde, in de Amerikaanse staat Texas, schoot de 18-jarige Salvador Ramos eind mei nog 21 mensen dood. De politie kon de schutter uitschakelen.