Polen hopen op Oranje-scenario tegen Rode Duivels: “Willen profiteren van defensieve fouten”

“Maar mocht mij zo’n nederlaag op eigen veld overkomen zoals de Belgen, ik zou revanche willen nemen.” Hij is niet de enige die een hete avond verwacht. “Als je verliest op eigen veld, verwacht ik ook een reactie”, zegt de Poolse bondscoach Czeslaw Michniewicz. “Ik heb de match tegen Nederland gezien. Zolang Lukaku erop stond, ging het goed. België had goeie kansen, al had Nederland de score hoger kunnen opdrijven. België blijft een sterk elftal maar ik ga de woorden van Louis van Gaal gebruiken: ze hebben misschien de beste spelers ter wereld maar dat wil niet zeggen dat het de beste ploeg ter wereld is. We gaan druk zetten. Ze begingen tegen Nederland wel wat defensieve fouten. We hopen dat te kunnen gebruiken.”

Opvallend: Juventus-doelman Szczęsny speelt niet tegen de Belgen. Hij krijgt rust. Het wordt Dragowski van Fiorentina die onder de lat zal staan. Sterspeler Lewandowski wordt wel aan de aftrap verwacht, ondanks de transfersoap die zich momenteel afspeelt met Bayern München en Barcelona. “Maar die druk voelen we niet”, beweert hun bondscoach.

© BELGA

© BELGA