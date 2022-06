Ook op teambuilding werken Red Flames aan fysiek: “Als wij ons willen meten met de top, moet ieder zijn werk doen”

Zelfs op een dagje teambuilding wordt er stevig de pees opgelegd bij de Flames. Fitnessen in de voormiddag, de mountainbike op in de namiddag, om later af te sluiten door op chrono de La Redoute op te lopen. “Het is hier pittig, we zien af. Maar iedereen weet hoe belangrijk het is fysiek klaar te zijn”, aldus Tine De Caigny.

De voorbije maanden is er veel commotie geweest over de fysieke parameters bij de Red Flames. Dat weet ook Laura De Neve, kapitein van Anderlecht. “Het is dan ook goed dat we hier zes weken de tijd hebben om daar aan te werken. En ook om zo een hogere intensiteit gewoon te worden. Want het is geen geheim dat die intensiteit in de Belgische competitie te laag ligt om mee te doen met de Europese top.”

Professioneler in het buitenland

Tine De Caigny mocht dat dit seizoen aan den lijve ondervinden. Zij maakte een jaartje geleden de overstap van Anderlecht naar Hoffenheim. “Ik heb mij zeker wat moeten aanpassen. Ik ben er als speelster wel wat moeten inkomen.” Maar uiteindelijk blikt De Caigny tevreden terug op haar overstap naar het buitenland. “Je merkt daar meteen dat alles veel professioneler is. Dat heeft er ook mee te maken met dat er in Duitsland veel meer geld zit dan in België.”

Tine De Caigny: “Ik ben altijd blij als ik naar de Flames mag komen” — © BELGA

Dankzij die professionele aanpak merkt De Caigny dat ze ook een betere speelster geworden is. “En dan vooral fysiek. Dat heeft te maken met de sterkere competitie, maar vooral met de trainingen. In Anderlecht moest iedereen nog gaan werken en trainden wij dan nog ’s avonds laat. In Hoffenheim train ik twee keer per dag, kan ik goed uitrusten en ook goed eten.”

Fysieke parameters

Voor De Caigny was het dan ook geen probleem om aan de fysieke parameters te voldoen. Zelf vindt ze die parameters ook belangrijk. “En niet alleen ik. Iedereen hier weet al sinds vijf jaar hoe belangrijk die zijn. Als je naar de toplanden op het EK kijkt, die zijn fysiek allemaal in orde. Als wij daar ook ooit willen staan, moeten we ons daar ook aan meten. En dan is het erg belangrijk dat ieder haar werk daar voor doet.”

Wie fysiek nog niet op haar top raakte, is Kassandra Missipo. Al komt dat niet doordat ze haar werk niet heeft gedaan. Een jaar geleden scheurde Missipo de voorste kruisband in haar knie, een blessure die haar tot nu aan de kant hield. “Nu ben ik weer fit. Maar tegelijk moet ik ook realistisch zijn. Ik kan op dit moment nog geen 90 minuten aan. Als ik het verschil wil maken, zal dat als invaller zijn.”

Kassandro Missipo met een nieuwe haarsnit — © BELGA

Tweede ronde grote doel op EK

Volgende week spelen de Red Flames een eerste oefeninterland tegen Engeland, het land waar ze enkele weken later het EK zullen afwerken. “Dat zal geslaagd zijn als we tweede ronde halen”, aldus De Neve. “We hebben al stappen gezet, zowel technisch als fysiek zijn we beter dan in 2017, toen we er in de groepsfase uitgingen. Maar voor de wereldtop zijn we nog niet klaar. Momenteel zijn we nog een subtopper.”

Missipo ziet wel al een duidelijke evolutie bij de Flames. “Als je naar de andere landen kijkt, zie je wel dat die nog fitter fysiek sterker zijn. Maar sinds ik teruggekeerd ben van mijn blessure, merk ik dat veel meer speelsters begrijpen dat ze fysiek hard moeten werken.” De Caigny droomt stiekem dan ook van meer op dat EK. “We zijn nu ietsjes rijper, dus moeten we nu ook uit de groepsfase raken. En daarna is er nog veel mogelijk, Op zo’n EK gebeuren erg veel verrassingen, dus kan eigenlijk alles.”

Bondscoach Serneels moet in zijn definitieve selectie nog van tien speelsters afscheid nemen — © BELGA

Nog twijfels over selectie

Al zal het niet vanzelf gaan voor de Flames, die in de groepsfase Engeland, Italië en IJsland tegenkomen. “Iedereen in België verwacht dat wij doorstoten, maar wij zitten in een erg sterke groep”, liet De Neve optekenen. “Ik denk wel dat we die verwachtingen kunnen inlossen, maar het levert toch wel wat stress op bij mij. Of in ieder geval toch wat gezonde spanning. Gelukkig ga je daar ook beter van voetballen hé.”

De Caigny voelt die stress nog niet. “We hebben nu nog zes weken om ons voor te bereiden en de sfeer in onze groep is ook zo goed. Maar we zijn wel nog met veel, dus vragen veel speelsters zich af of ze erbij zullen zijn op het EK.” Kassandra Missipo is één van die speelsters. “Ik denk dat ik wel iets kan bijbrengen. Ik geef me ook volledig en voel dat ik nog progressie maak. We zullen wel zien. Ik heb ook geen glazen bol.”