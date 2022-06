De nieuwste TikTok-sensatie in Japan? Dat zijn vier vijftigers met een hoop energie, en veel zelfrelativering. Gekleed in strakke overhemden met stropdas en felgekleurde buikwarmers veroveren ze de harten van de TikTok-gebruikers met hun dansjes. En dat doen ze niet zomaar.

De vier ‘oude hartenbrekers’ of ‘ojiqun’ richtten begin februari hun TikTok-account op met een bijzonder doel voor ogen. Ze hopen hun kleine plattelandsdorpje Wake, in de buurt van Hiroshima, opnieuw positief in de verf te zetten door vrolijk te dansen op verschillende locaties in het dorp.

De vier mannen noemen zichzelf ‘ojiqun’, een jargonwoord dat door jongeren gebruikt wordt en een mix is van ‘ojisan’, wat ‘oude mannen’ betekent in het Japans, en ‘kyun’, wat ‘hartenbreker’ betekent. Ze zijn tussen de 50 en de 60 jaar oud en dragen allemaal een kostuum met stropdas, nette schoenen en buikbanden in opvallende kleuren: blauw, groen, geel en rood. Ondanks de vrolijke aard van de dansjes proberen de mannen een serieuze blik aan te houden in de video’s.

Vergrijzing van het Japanse platteland

Het Japanse dorpje Wake telt momenteel ongeveer 14.000 inwoners, maar dat aantal daalt ieder jaar. Die daling heeft te maken met de vergrijzing van het Japanse platteland. Sinds midden jaren ‘80 verhuizen de jongere inwoners van de plattelandsdorpen naar de grootsteden, omdat ze het plattelandsleven maar niets vinden en in de grote steden carrière willen maken. Vandaag telt Japan nog 200.000 landbouwers. Door het vertrek van de jongeren, is meer dan 70 procent van de boeren ouder dan 60 jaar. Vijftien procent is zelfs ouder dan 70 jaar.

In Wake hebben een basisschool en een winkelcentrum reeds de deuren moeten sluiten door het dalende inwonersaantal en ook enkele festivals kunnen niet meer doorgaan. De vier Japanners hopen door hun vrolijke TikToks zowel toeristen als nieuwe inwoners aan te moedigen om naar Wake te komen.

Project van vier vrienden

In de TikTok-video’s zijn de vier mannen steeds al dansend te zien terwijl ze populaire TikTok-dansjes op popdeuntjes imiteren. Een van de leden, de 52-jarige Takumi Shirase, vertelde in een interview aan het Franse persagentschap AFP, dat hij zich bezighoudt met zijn IT- en tuinbouwbedrijf als hij niet op TikTok zit. Hij richtte ‘ojiqun’ op met drie vrienden. De video’s worden door de Japanners erg positief onthaald en werden al meer dan 16 miljoen keer bekeken.