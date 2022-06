Mama overleden Angelus (8) kon mogelijk vrijkomen door procedurefout, maar vraagt zelf om in de cel te blijven

De mama uit Gentbrugge die haar achtjarige zoontje Angelus vorig jaar om het leven bracht met een overdosis medicatie, blijft in de cel. De vrouw kon mogelijk vrijkomen door een procedurefout, maar wil zelf in voorhechtenis blijven.“Ze wil sereen haar proces afwachten”, zeggen haar advocaten.

Het was de vader die de gruwelijke ontdekking deed. In de woonkamer van hun appartement in de Jozef Vervaenestraat vond hij zijn overleden zoon Angelus als een mummie gewikkeld in een deken. Naast hem lagen de honden, ook overleden, en lege verpakkingen van zware medicatie.

Procedurefout

De moeder van het gezin dat weekend opgepakt in een park in de buurt. Ze wordt ervan verdacht Angelus en de hondjes een overdosis te hebben gegeven. Sindsdien zat de vrouw in voorhechtenis in de gevangenis en haar aanhouding werd sindsdien telkens door de raadkamer bevestigd.

Tijdens de laatste zitting van de raadkamer eind mei liep het fout. Volgens de geldende procedure moet ten laatste 24 uur voor de zitting de plaats, dag en uur doorgegeven worden aan de verdachte en haar advocaten. Dat gebeurde niet en de raadkamer besliste om haar aanhouding te verlengen.

Hof van assisen

Een mogelijke procedurefout waardoor de vrouw vrijgelaten kon worden, meenden haar advocaten Peter Gonnissen en Kira Gouwy. Ze trokken naar de kamer van inbeschuldigingstelling die zich dinsdag moest buigen over de zaak. De vrouw besliste na overleg om het beroep in te trekken.

“Het gaat niet goed met onze cliënte, maar ze wil in de gevangenis blijven”, zegt Peter Gonnissen. “Ze wil in alle sereniteit haar proces afwachten.” Het onderzoek naar de feiten loopt nog. Daarna zal beslist worden of de vrouw zich al dan niet voor een hof van assisen zal moeten verantwoorden.

LEES OOK. Vader vindt lichaam van zoontje (8) in zetel: “Als een mummie was hij in het deken gerold”