Prinses Märtha Louise (50) heeft zich verloofd met omstreden sjamaan Durek Verrett (47): een relatie die al heel wat ‘hobbels’ moest trotseren

De Noorse prinses Märtha Louise is na drie jaar verloofd met haar grote liefde, de omstreden Amerikaanse sjamaan Durek Verrett. Die verdient de kost met spirituele praktijken. Hij beweert via berichten van geesten de pijn van mensen te kunnen verlichten. Ja, zelfs kanker zou hij kunnen genezen. Vele Noren aanzien hem als een charlatan. En hoewel hij een doorn in het oog was van de koninklijke familie, lijken koning Harald V (85) en koningin Sonja (84) hem nu toch aan de borst te drukken. “We zijn blij elkaar gevonden te hebben”, schrijft het koppel in een persmededeling.