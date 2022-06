Amadou Onana ontbreekt op training bij de Rode Duivels, Dries Mertens en Alexis Saelemakers fit

Op de vooravond van de Nations League-wedstrijd tegen Polen werkten 28 Rode Duivels de groepstraining in Tubeke af. Een korte update over de ziekenboeg.

Naast Romelu Lukaku, die wegens een enkelblessure die hij opliep tegen Nederland al minstens niet inzetbaar is in de volgende twee wedstrijden, ontbrak Amadou Onana. De middenvelder van Lille ondervindt nog wat hinder na zijn debuut tegen Nederland en trainde binnen. Het is nog niet duidelijk of hij woensdag tegen Polen kan spelen. Dries Mertens en Alexis Saelemaekers, maandag afwezig, waren er wel opnieuw bij.

Bondscoach Roberto Martinez selecteerde in totaal 32 Rode Duivels voor deze interlandperiode, maar Thibaut Courtois en Jason Denayer moesten wegens blessures passen voor het vierluik in de Nations League.

