Familie van Andrew Brown Jr. (42), die door politie gedood werd, ontvangt drie miljoen dollar

De gemeente Elizabeth City, in de Amerikaanse staat North Carolina, betaalt drie miljoen dollar (ongeveer 2,8 miljoen euro) aan de nabestaanden van een zwarte man die door de politie is doodgeschoten. Andrew Brown Jr. stierf in april 2021 in zijn wagen door politiekogels toen hij van enkele agenten wilde wegvluchten.

De sheriff van het stadje meldt in een statement dat er een betalingsregeling met de familie is overeengekomen. De nabestaanden hadden 30 miljoen dollar geëist. Het geld gaat naar de kinderen van Brown.

De 42-jarige Brown sloeg op de vlucht toen agenten ‘s ochtends vroeg een huiszoeking wilden doen. De politie zocht hem voor de verkoop van cocaïne. Brown reed met zijn auto in de richting van agenten toen hij van meerdere kanten werd beschoten. Volgens de familie is hij geëxecuteerd en stierf hij door een kogel in zijn achterhoofd.

Zijn dood kwam een dag na de veroordeling van Derek Chauvin, de ex-agent die in Minneapolis de zwarte man George Floyd doodde. Door de dood van Brown laaide in de Verenigde Staten opnieuw de discussie op over het geweld dat de politie gebruikt tegen zwarte mensen. In de kleine stad Elizabeth City is ongeveer de helft van de bevolking zwart.

De agenten worden niet vervolgd omdat ze dachten dat Brown hen wilde aanvallen.