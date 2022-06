Burgerbevraging is “geen overdonderend succes” en niemand weet wie de antwoorden gaat analyseren

Amper 19.000 Belgen hebben de online burgerbevraging van de regering ingevuld. Begeleidend expert Dave Sinardet geeft toe dat “er meer zat” in het project van in totaal 2,1 miljoen euro. En nu moet het moeilijkste deel nog komen: er is nog geen bedrijf gevonden om alle antwoorden te verwerken. Het verhoopte expertenrapport loopt daardoor vertraging op, net als het politieke debat over een staatshervorming.