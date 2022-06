Terwijl hun winstmarge steeds lager zakt, neemt Colruyt fitnesszalen over en begint het tòch met thuisleveringen: is Colruyt zijn focus verloren?

Colruyt lijkt in een ‘perfecte storm’ verzeild. Nu de prijzen de pan uitswingen, passen de consumenten hun koopgedrag aan. Intussen is de concurrentie moordend en door zijn ‘laagsteprijsgarantie’ ziet de supermarktketen uit Halle zijn winstmarge afkalven. Op de beurs noteert het aandeel na twee winstwaarschuwingen al 40 procent lager dan een jaar geleden. Zelfs sommige recente overnames roepen vragen op. Waar is Colruyt in godsnaam mee bezig?