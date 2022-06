Mama van twintiger die buurman aanviel met schroevendraaier: “Ik slaap al twee jaar niet thuis omdat hij er alles stuk slaat”

“Ik keur zeker niet goed wat hij gedaan heeft, maar mijn zoon had eerder geholpen moeten worden.” Dat zegt de mama van de 22-jarige Y., die afgelopen weekend zijn buurman Chris aanviel met een schroevendraaier in de Vredestraat in Erembodegem. “Dit had vermeden kunnen worden”, zegt de moeder.

Zo’n zeven jaar geleden verhuisde de mama, die anoniem wenst te blijven, samen met haar zoon naar het ouderlijke huis in de Vredestraat. “Y. heeft een autismespectrumstoornis (ASS) en vertoont oppositioneel opstandig gedrag (ODD)”, begint ze haar verhaal. “Tot zijn achttiende had ik nooit echt problemen met hem. Maar toen de eerste lockdown in maart 2020 inging, is mijn zoon helemaal ontspoord”, vertelt ze. “Hij kwam in contact met slechte vrienden en raakte aan de drugs. Daarna sloeg hij regelmatig alles wat bij ons in huis stond kort en klein. Ook ik werd soms fysiek aangevallen.”

Vanaf het begin probeerde de vrouw haar zoon op het rechte pad te houden. “Ik keur zeker niet goed wat hij gedaan heeft, maar ik heb alles geprobeerd om hem te helpen. Helaas hebben ze hem nergens echt geholpen. Dit voorval kon vermeden worden”, vindt ze. De mama belde onder andere naar 1712 — de professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling — naar Tele-Onthaal en jaar de sociale dienst van Aalst.

“Sinds de lockdown is Y., helemaal veranderd. Ik heb de afgelopen twee jaar niet thuis geslapen omdat hij er alles stuk slaat en mij ook durft aan te vallen”, zegt de mama. “Nu slaap ik soms bij kennissen in de garage of in mijn auto.” De moeder van Y. liet haar zoon al twee keer colloqueren in een psychiatrisch centrum. Daar verbleef hij een vijftal weken.

Op gespannen voet

Verder probeerde de vrouw haar zoon ook al meermaals het huis uit te zetten. “Blijkbaar lukt dat nog zo eenvoudig niet”, vertelt ze. “Dat hij uiteindelijk iemand zou aanvallen met een schroevendraaier, had ik ondanks alles niet verwacht. Hij zal nu op de blaren moeten zitten, maar het blijft wel mijn zoon en ik zal hem niet in de steek laten.”

Volgens de moeder leefden zij en haar zoon al een tijdje op gespannen voet met de buurman. “Misschien heeft hij hem daarom aangevallen. Ik heb twijfels bij de manier waarop het gebeurd is, en zelf wil Y. voorlopig niets vertellen aan de politie. Ik hoop alleen dat nu eindelijk iemand hem wil helpen.”

Woning onbewoonbaar

De dader is ondertussen voorgeleid voor de onderzoeksrechter en onder aanhoudingsmandaat geplaatst. “Er zal nu een psychiatrische controle gebeuren, omdat er twijfels zijn over de geestelijke gezondheid van de jongeman”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Daarnaast zullen we via het OCMW ook de moeder begeleiden in haar situatie. Haar woning is al een tijdje onbewoonbaar verklaard, en we zullen haar opnieuw een sociale woning aanbieden”, aldus de burgemeester.