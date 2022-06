Donny M. (22) blijft in de cel. De rechter-commissaris in Maastricht heeft zijn aanhouding met minstens twee weken verlengd. Hij wordt nu officieel verdacht van de moord en ontvoering van de negenjarige Gino uit Kerkrade. Of hij alleen gehandeld heeft, is nog niet helemaal duidelijk. De politie sluit niet uit dat hij medeplichtigen had.