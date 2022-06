90-jarige vrouw gewond na gasexplosie in Waterschei

In de Wildetijmstraat in Waterschei is dinsdagavond even over 21 uur een 90-jarige vrouw gewond geraakt na een gasexplosie in haar huis. Een buurman liep meteen na de ontploffing naar binnen op zoek naar de bewoonster. Hij kon haar naar buiten dagen met een andere buur. Ze liep lichtere brandwonden op aan het hoofd en werd in shock naar het ziekenhuis gebracht.

Door de gasexplosie werden ramen en deur uit het huis geblazen. — © Tom Palmaers

Het gas was om nog onbekende reden ontsnapt uit één van de twee flessen die in het achterste gedeelte van de woning stonden. Wat de ontsteking veroorzaakte, is niet duidelijk. Mogelijk gebeurde dit bij het aanknippen van het licht. Vast staat wel dat er een explosie op volgde. Daarbij raakte de 90-jarige bewoonster gewond. De vrouw liep geen levensbedreigende brandwonden op. Door de explosie raakte ze wel in shock. Ze werd voor verzorging overgebracht naar campus Sint Jan van het Ziekenhuis Oost Limburg.

Buren

Door de knal waren buren naar buiten gekomen om te kijken wat loos was. Een van de buurmannen kwam net aangereden en is meteen naar binnen gelopen. Hij ging op zoek naar de bewoonster. De vrouw riep om hulp. Door de explosie waren haar haren wat verschroeid en ze had brandwonden aan het hoofd. Samen met een andere buur is het slachtoffer naar buiten gebracht.

Ruiten stuk

De explosie was zo hevig dat een deel van de muur aan de achterkant van de woning mee in de vernieling raakte.

De schade aan het huis is groot. — © Tom Palmaers

Ook verschillende ruiten sneuvelden door de explosie. De brandweer van de zone Oost-Limburg was snel ter plaatse en moest met de nodige omzichtigheid te werk gaan. Pas nadat de gasflessen verwijderd waren en de gemeten gaswaarden aantoonden dat er geen gevaar meer was, werd de woonst weer vrijgegeven. cn/maw