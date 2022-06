Matthew McConaughey vraagt in emotioneel pleidooi om strengere wapenwetgeving tijdens persconferentie Witte Huis

Matthew McConaughey was dinsdag een opvallende aanwezige tijdens de persbriefing van het Witte Huis. De acteur bracht een emotioneel pleidooi over de wapenwetgeving in zijn land. “We willen veilige scholen en wapenwetten die het de slechteriken niet makkelijk maakt om deze verdomde wapens te krijgen”, stelde hij.

De Hollywoodster is zelf geboren in Uvalde, waar eind mei 21 mensen stierven na een schietpartij in een basisschool. “We hebben nood aan antecedentenonderzoek. We moeten de minimumleeftijd om een AR15-geweer te kopen verhogen naar 21 jaar”, aldus de acteur, die minutenlang met mogelijke maatregelen op de proppen kwam. “Dit zijn redelijke, praktische tactische regelgevingen. Deze zijn geen stap terug, maar een stap vooruit. Voor de beschaafde samenleving en het tweede amendement.”

(kmlo)