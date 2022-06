Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van de Rode Duivels tegen Polen: krijgt Yannick Carrasco zijn kans in de basis?

Vanavond nemen de Rode Duivels het in hun tweede Nations League-duel op tegen Polen. Na de blamage tegen Nederland azen de Belgen op hun eerste zege. Maar welke basiself tovert Roberto Martinez uit zijn hoed? Krijgen een wijziging in de verdediging? En wie vervangt Lukaku in de spits? Moeilijk te voorspellen dus, maar dit zijn onze vermoedelijke elftallen.

ELFTAL RODE DUIVELS

Wat gevreesd werd, lijkt nu ook werkelijkheid te gaan worden. Behoudens een mirakel mist Romelu Lukaku de resterende Nations League-wedstrijden door een enkelblessure. “Er is nog een kans dat Romelu de laatste wedstrijd tegen Polen haalt, maar ik verwacht het niet”, wond Roberto Martinez er geen doekjes om. Ook Amadou Onana ontbreekt wellicht vanavond: gisteren bleef hij binnen om individueel te trainen. Hij was naast Lukaku de enige afwezige op het oefenveld in ­Tubeke. Daar was de sfeer trouwens prima tijdens het open kwartiertje voor de pers – er werd gelachen en gedold. Het Koning Boudewijnstadion is overigens niet uitverkocht: gisteravond waren er net geen 35.000 tickets aan de man gebracht.

Mignolet

Alderweireld - Boyata - Vertonghen

Castagne - Tielemans - Witsel - Carrasco

De Bruyne - Batshuayi - E. Hazard

Invallers: Casteels, Sels, Faes, Mechele, Dendoncker, Theate, Meunier, Foket, Praet, Openda, Mertens, Saelemaekers, Onana (?), Vanaken, T. Hazard, Trossard, Mertens, De Ketelaere, Januzaj

Geblesseerd: Courtois, Lukaku

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing: niemand

ELFTAL POLEN

Opvallend: Juventus-doelman Wojciech Szczesny speelt niet ­tegen de Belgen. Hij krijgt rust. In principe staat hij wel volgende dinsdag onder de lat wanneer de Rode Duivels in Polen spelen. Zijn vervanger vanavond is Bartlomiej ­Dragowski, de 24-jarige ­doelman van Fiorentina. Cash, Bielik, Jozwiak en ­Milik ­sukkelden met kleine ­blessures en verschijnen evenmin aan de aftrap.

Dragowski

Gummy - Glik - Bednarek - Puchacz

Kaminski - Krychowiak - Zurkowski - Szymanski

Zielinski - Lewandowski

Invallers: Szczesny, Skorupski, Grabara, Cash, Kedziora, Bereszynski, M. Kaminski, Pestka, WIeteska, Goralski, Li-netty, Grosicki, Klich, Placheta, Frankowski, D. Szymanski, Bielik, Zalewski, Zurkowski, Michalak, Kun, Milik, Buksa, Piatek, Swiderski

Geblesseerd: Salamon, Dawidowicz, Moder

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing: Bereszynski