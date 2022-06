Een aanvoerder met transferbeslommeringen, een bondscoach die weinig populariteit geniet wegens vermeende banden met de voetbalmaffia en een speler die het publiek moest vrezen omdat hij in Rusland voetbalt. In en rond de Poolse nationale ploeg is een clash met de Rode Duivels zeker niet het enige gespreksonderwerp. Deze drie dingen deden de jongste tijd stof opwaaien.