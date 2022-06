Zoon van Dany Verlinden op weg naar Beerschot

Verlinden is een vrije speler, want bij het Slovaakse DAC liep zijn contract af. De rechtsvoetige flankaanvaller belandde daar vorige zomer, kende een moeilijk begin, maar sinds maart kwam hij erdoor en was hij titularis. De club was tevreden over hem en bood hem een contractverlenging aan, maar hij liet weten daar niet op in te gaan. Hij heeft gekozen voor Beerschot, dat hem deze week nog wil voorstellen. Voor Verlinden wordt het zijn eerste Belgische ‘avontuur’. Hij trok als jeugdspeler van Standard naar het Engelse Stoke City en vertoefde nadien nog bij St. Pauli (Duitsland), Bolton Wanderes (Engeland) en Fortuna Sittard (Nederland), alvorens naar DAC te trekken. Nu wacht 1B.