Het is niet van onze gewoonte om een persconferentie met Roberto Martinez integraal weer te geven. Deze keer doen we het toch: er viel veel te vragen én Martinez was uitgesproken – over de ‘lakse’ Duivels, de verdediging en zijn aanpak. “Mochten jullie elke training zien, dan zouden jullie dezelfde verdedigers opstellen.”