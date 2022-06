Nieuwe relatiebreuk voor Kanye West

Enkele weken nadat zij werd gespot met een Ye-tattoo op haar arm is de liefde tussen Kanye West (44) en Chasey Jones (24) over.

Dichte bronnen rond het ex-koppel vertellen dat ze hun relatie beëindigden na een lange reis naar Japan, al is het onduidelijk wie het uitmaakte en om welke reden. Het is onduidelijk of het de oorzaak zo niet het gevolg is van de split, maar Kanye West trok afgelopen weekend al naar de film met een andere, onbekende vrouw.

Kanye en Chasey Jones vormden sinds februari een koppel. Daarvoor was hij even samen met onder andere actrice Julia Fox en het Russische topmodel Irina Shayk.

Kim Kardashian en Kanye West kondigden begin vorig jaar aan dat ze zouden scheiden. Ze hebben samen vier kinderen: North (8), Saint (6), Chicago (4), en Psalm (3).