Stella wordt populairder in VS

Het Belgische biermerk Stella Artois zit in de VS in de lift. De verkoop groeide er de afgelopen drie jaar met 10 procent, zo bleek dinsdag tijdens een bezoek van prinses Astrid aan het Noord-Amerikaanse hoofdkantoor van de Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev in New York.

Het Leuvense bier is een van de internationale merken van AB InBev. Het wordt al sinds 2008 in de VS verkocht, en wordt er sinds 2021 wegens de grote vraag ook lokaal gebrouwen. “Sinds de introductie in de VS legt Stella Artois een groeipad af”, vertelt Brendan Whitworth, CEO van Anheuser Busch, zeg maar de Noord-Amerikaanse tak van de biergroep.

Dat blijkt ook uit de cijfers. De verkoop groeide de afgelopen drie jaar met 10 procent. Daarvan wordt 40 procent in de horeca verkocht, vooral in grote steden als New York, Los Angeles en Chicago. “Stella Artois is een echt horecabier. De meeste bieren in de VS worden maar voor 15 procent in de horeca verkocht”, vertelt Simon Wuestenberg, chief sales officer van Anheuser-Busch. AB InBev maakt ook werk van dat horeca-imago. In tegenstelling bijvoorbeeld tot de meeste andere bieren in de VS, wordt Stella er opgediend in een eigen bierglas.

Wereldwijd sterke groei

Ook wereldwijd presteert het Belgische biermerk sterk. In 2021 groeide de verkoop van Stella Artois met 20 procent wereldwijd, exclusief België.

Prinses Astrid is in de VS voor een economische missie, met in haar zog meer dan 500 deelnemers en bijna 300 bedrijven. De op één na grootste Belgische economische missie ooit doet deze week Atlanta, New York en Boston aan.