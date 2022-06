Gewonde leraar die 11 leerlingen verloor in Uvalde noemt politieagenten lafaards: “Er is geen excuus voor hun daden, en ik zal het hen nooit vergeven”

Een leraar die elf leerlingen verloor en zelf gewond raakte tijdens de schietpartij in Uvalde, heeft forse kritiek geuit op de afwachtende houding van de politie. Volgens Arnulfo Reyes is het “onvergeeflijk” dat het meer dan een uur duurde voor de agenten durfden tussenkomen, en gaat het om “lafaards”.

Volgens Reyes droeg hij zijn leerlingen op om te doen alsof ze sliepen tijdens de schietpartij. Die list lukte niet: elf van hen stierven toen de schutter begon te schieten in het klaslokaal, terwijl de politie buiten de school stond te wachten. “Jullie hadden kogelvrije vesten. Ik had niets”, richtte hij zich in het interview rechtstreeks tot de agenten, die hij “lafaards” noemde.

Reyes raakte zelf ook gewond tijdens de schietpartij, en deed daarna ook alsof hij dood was. Naar eigen zeggen kon hij in de verte horen hoe de politie een tijdlang in de gang stond, maar gebeurde er vervolgens een uur lang niets. “Ik lag daar te bidden en te bidden dat mijn leerlingen niet zouden praten. Ik dacht dat ik ging sterven.”

De leerkracht herinnert zich ook hoe een leerling in een ander lokaal riep: “Meneer de agent, we zijn hier binnen. We zijn hier binnen. Maar op dat moment waren ze al weg. Toen stond de moordenaar recht, ging hij naar dat lokaal, en begon hij opnieuw te schieten.”

Volgens de laatste informatie bevond Salvador Ramos zich 77 minuten in de twee aanpalende klaslokalen alvorens de politie de ruimte binnenstormde en de schutter doodschoot. Het komt hen op forse kritiek in de Amerikaanse publieke opinie te staan. Ook van Reyes: “Er is geen excuus voor hun daden, en ik zal het hen nooit vergeven.”