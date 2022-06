Dít is pas een wereldsave: Guillermo Ochoa (ex-Standard) haalt gemaakte goal op fantastische wijze nog uit doel

Mexico en Ecuador speelden deze week een oefeninterland met het oog op het WK in Qatar, waar beide landen aanwezig zullen zijn. Gescoord werd er in het Soldier Field in Chicago niet, en dat kwam vooral door Guillermo Ochoa. De Mexicaanse doelman (ex-Standard) pakte namelijk uit met een fenomenale redding op een poging van Romario Ibarra: eerst met de voet en dan met de hand. Tot groot jolijt van de Mexicaanse commentatoren.