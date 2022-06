President Zelenski: “Eerst overwinning op het slagveld, dan pas onderhandelen”

Oekraïne heeft nood aan een overwinning “op het slagveld” alvorens te zullen onderhandelen over vrede. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski gezegd in een interview met de Britse krant Financial Times.

“We hebben de overwinning in de eerste plaats nodig op het slagveld”, zei de president, die ook herhaalde dat zijn land op z’n minst evenveel wapens zou moeten hebben dan de Russen. “Op dit moment kunnen we onvoldoende krachtig vooruitgaan, zonder zware verliezen te lijden”, benadrukte hij. Hij vraagt de westerse bondgenoten om meer wapens aan zijn land te leveren.

Op de vraag wat Oekraïne zou beschouwen als een overwinning, antwoordde Zelenski dat enkel een terugkeer naar de situatie van voor de Russische invasie van 24 februari een eerste voorlopige overwinning zou zijn. Uiteindelijk moet zelfs de bezetting in het hele land stoppen, klonk het. De annexatie van de Oekraïense regio Krim in 2014 werd gevolgd door een conflict met pro-Russische separatisten die door Moskou werden aangedreven en die grote delen in het oosten van het land hebben bezet, alvorens de invasie op 24 februari er kwam.

Wanneer het gaat over de vredesonderhandelingen die sinds eind maart werden opgeschort, zegt Zelenski dat hij niet van zijn standpunt afwijkt dat “elke oorlog moet beëindigd worden aan de onderhandelingstafel”. “Ik ben bereid tot rechtstreekse vredesonderhandelingen met de Russische president Vladimir Poetin, maar enkel wanneer we het kunnen hebben over het beëindigen van de oorlog en niet over blablabla. Daar ben ik toe bereid. Ik denk dat er met niemand anders in Rusland moet worden gepraat dan met hem”, klonk het.

