“Dit was niet de bedoeling”: ‘toneeltje’ van Vlaams Belanger met officiële schepensjerp valt in slechte aarde

Is Tommy Van Look de allereerste schepen van het Vlaams Belang in Vlaanderen? Op de foto’s die de havenarbeider zelf trots verspreidt, lijkt het alleszins zo. Maar in feite kreeg hij de officiële sjerp even in bruikleen van een echte schepen. En ook burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) gunde de afdelingsvoorzitter van Vlaams Belang dit ‘toneeltje’ wel, al zitten alle betrokkenen nu een beetje verveeld met de zaak.

Alfons Van Look (81) en Denise Stout (83) vierden onlangs hun diamanten huwelijksjubileum. “Ik hou zielsveel van deze mensen en wilde hen verrassen door ze hun jawoord zestig jaar later te laten overdoen tijdens ene bescheiden ceremonie in het gezelschap van familie en vrienden”, vertelt kleinzoon Tommy Van Look (37).

Die mag dan wel in de gemeenteraad zitten, een huwelijk afsluiten mag hij niet. Om deze ‘wedding renewal’ zo echt mogelijk te laten lijken, vatte de kleinzoon het plan op om er toch een heuse ceremonie aan te koppelen. “Ik vroeg en kreeg hiervoor de toestemming van de burgemeester. Een geste die ik erg waardeer. Het werd een sobere, maar gezellige viering die mijn grootouders echt heeft ontroerd”, aldus Van Look.

Voorwaarden

Maarten De Veuster, sinds 2019 ook Vlaams Parlementslid, bevestigt het ‘voorspel’ van dit theaterstukje, maar koppelde er naar eigen zeggen wel voorwaarden aan. “Ga je gang, maar discreet en niet in het gemeentehuis of het Kasteel van Schoten, de plaatsen waar in Schoten echte huwelijken worden afgesloten. En zonder er grote sier rond te maken”, aldus de burgemeester.

Van Look hield zich aan de locatievoorwaarde en koos voor de cafetaria van de gemeentelijke sporthal Vordensteyn om het verrassingshuwelijk van bomma en bompa opnieuw te voltrekken. Wel officieel was de geel-zwarte sjerp die bij de functie van een benoemd schepen hoort. Op de één of andere manier had het Vlaams Belang-raadslid die in zijn bezit gekregen. Een gunst van een echte schepen, al wil niemand zeggen wie achter de schermen heeft meegewerkt aan dit toneeltje. Heel discreet gebeurde het ook niet. De lokale media waren uitgenodigd om de ‘wedding renewal’ met ‘schepen’ Van Look te verslaan.

Uitleendienst

De schepen die in Schoten de meeste huwelijken rechtsgeldig voltrekt is Charlotte Klima (N-VA). — © RR

Kan je dan zomaar schepenlinten ontlenen in het gemeentehuis? “Nee hoor. Ik wist zelf helemaal niks van het vestimentaire luik van deze renewal. Dat was zeker niet de bedoeling en ik zal de leden van het schepencollege hier bij de eerstvolgende vergadering ook op wijzen”, aldus een onaangenaam verraste en strenge burgemeester.

Van Look mag bij wijze van grap dan wel verkondigd hebben dat hij alvast ging oefenen ‘voor binnen drie jaar’ wanneer na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 de nieuwe politieke besturen zijn aangetreden; politieke munt slaan uit het hertrouwen van zijn bomma en bompa was naar eigen zeggen zeker niet zijn bedoeling. Nu kreeg Van Look van meerdere mensen te horen dat de sjerp hem best goed stond en is Vlaams Belang zeker sinds de verhuizing van Tom Van Grieken straks natuurlijk wel de grote uitdager van N-VA in Schoten.

Nieuwe coalitie

Navraag bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten leert dat een gemeenteraadslid juridisch gezien enkel een schepensjerp mag dragen als hij of zij daartoe door die wettelijk benoemde man of vrouw officieel werd aangezocht. Dat lijkt hier niet het geval te zijn geweest. De sjerp is strikt verbonden met het mandaat.

Politieke gevolgen zal deze ‘sjerpgate’ wel niet hebben. En of dit een voorafspiegeling is van een nieuwe Schotense coalitie, is maar zeer de vraag. Het lijkt er wel op dat er niet zo gauw nog een huwelijk in scène gezet zal worden, toch niet met officiële uiterlijke tekenen van macht als rekwisiet.