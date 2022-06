Iconische foto uit Vietnamoorlog is 50 jaar oud: “Ik werd tot op mijn botten verzengd”

Kim Phuc was ‘nummer 6’ in een reeks van acht kinderen. Haar vader was een welvarende varkensboer, en haar moeder hield een eethuisje open. De Vietnamoorlog ontwrichtte de hele maatschappij, en vaak moesten ze de schuilkelders in wanneer de streek rond Saigon werd gebombardeerd.

Op 8 juni 1972 werden zij en vele anderen het slachtoffer van een ‘verschrikkelijk tactisch wapen’ dat veelvuldig in de Vietnamoorlog werd gebruikt: napalm. Het is benzine die stroperig en kleverig is gemaakt zodat het aan alles blijft plakken. Napalm kan 2.700 graden warm worden. Dat spul kreeg de negenjarige Kim Phuc die dag op haar lijf. “Ik werd tot op mijn botten verzengd”, schreef ze daar later over. Een verslaggever van de BBC die haar opving goot wat water over haar. Dat was het ergste wat hij kon doen, want door een chemische reactie met de napalm vloog ze weer in brand.

Naar het mortuarium

Ze werd naar het mortuarium van een ziekenhuis in Saigon gebracht, want iedereen verwachtte dat ze zou sterven. Zelfs haar moeder bad tot de goden: “Alstublieft, neem mijn dochter uit dit leven.” Uiteindelijk zou ze ­vele maanden in het ziekenhuis liggen en moest ze talrijke operaties ondergaan, net als ontzettend pijnlijke brandwondenbaden die haar verbrande huid opnieuw elastisch moesten maken. Ze herstelde, hoewel de littekens gruwelijk bleven.