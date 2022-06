‘Supernanny’ heeft niets dan lof voor hoe Kate Middleton met speelse prins Louis omging

Tijdens het troonjubileum van koningin Elizabeth was het vooral de kleine prins Louis die in ieder geval op sociale media de show stal. Het vierjarige ventje raakte al snel verveeld tijdens de festiviteiten en werd meermaals gefotografeerd terwijl hij gekke bekken trok, schreeuwde en zelfs zijn moeder tot zwijgen maande door zijn handje op haar mond te leggen. Twitteraars raken niet uitgepraat over hoe zijn moeder hiermee omging, maar ‘supernanny’ Jo Frost heeft niets dan lof voor Catherine.

Het Britse opvoedfenomeen Jo Frost heeft zich in de online discussie gemengd over het gedrag van prins Louis en met name over hoe moeder Catherine daarmee omging. Ze prijst de vrouw van prins William dan ook voor de manier waarop ze de capriolen van haar zoon probeerde te temperen. Want hoewel zijn speelsheid voor flink wat vermaak zorgde bij de kijker, was het moment waarop hij besloot zijn eigen plannetje te trekken minder ideaal.

Hoewel het Catherine ogenschijnlijk behoorlijk wat moeite kostte haar zoontje rustig te krijgen, uitte het mannetje ook geregeld zijn genegenheid. — © AFP

De vierjarige prins had de lachers op zijn hand met zijn gefriemel, gekke bekken en uitdagende gedrag. En net als elke andere moeder van een jong kind, was de hertogin van Cambridge continu op haar hoede om haar zoontje in toom te houden. Ze sprak het mannetje keer op keer streng toe, maar de kleine Louis leek zich hier weinig van aan te trekken. Op sociale media kon Catherine dan ook op zowel kritiek als complimenten rekenen.

Supernanny Jo Frost hoort bij de laatste groep en loopt weg met hoe Catherine met de situatie omging. “Ik vind het geweldig hoe deze moeder prins Louis in het openbaar toespreekt dat hij moet luisteren en doen wat zij zegt”, schrijft ze op Instagram onder een bericht van Hello.

Gelukkig kunnen Catherine en William er de humor uiteindelijk wel van inzien. In een bericht op sociale media kijken ze dan ook met een knipoog terug op het historische weekend. „Wat een fantastisch weekend vol festiviteiten. Het was heel bijzonder om mensen over het hele land samen te zien komen met familie, vrienden en geliefden. Bedankt aan iedereen die hun dankbaarheid toonden aan de koningin en haar inspirerende 70 jaar leiderschap. (...) We hadden allemaal een ongelooflijke tijd, vooral Louis...”