Wagen rijdt in op menigte in centrum van Berlijn: al zeker één dodelijk slachtoffer, dertig gewonden

Een wagen is woensdagochtend ingereden op een mensenmenigte in het centrum van Berlijn. Dat melden verschillende Duitse media. Daarbij viel al zeker één dodelijk slachtoffer, dertig mensen zouden gewond geraakt zijn.

Het incident deed zich voor op het kruispunt van de populaire winkelstraat Kurfürstendamm met de Breitscheidplatz, nabij de Gedächtniskirche. De wagen, een kleine Renault Twingo, reed in op een menigte mensen, en kwam tot stilstand in de etalage van een winkel.

Volgens de politie is het nog niet duidelijk of het gaat om een opzettelijke daad, dan wel om een verkeersongeval. De vermoedelijke bestuurder werd ter plaatse aangehouden, het gaat om een man. Volgens ooggetuigen probeerde hij nog weg te lopen, maar kon hij door voorbijgangers in bedwang gehouden worden.

Eén dode, dertig gewonden

Er bestaat enige onduidelijkheid over het aantal slachtoffers, maar volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het zeker om dertig gewonden. Volgens lokale media zijn enkele van die gewonden er ernstig aan toe. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

In 2016 vond op een kerstmarkt nabij dezelfde locatie een aanslag plaats. De Tunesiër Anis Amri reed toen met een gestolen vrachtwagen in op de menigte. Elf mensen kwamen daarbij om, tientallen anderen raakten toen gewond.

Getuige

De Britse acteur John Barrowman was getuige van het incident, en deed verslag van zijn wedervaren op Twitter. “Het ziet er hier behoorlijk slecht uit”, zei hij zichtbaar geschokt. “Er ligt een dode persoon in het midden van de weg, en veel mensen wandelen rond met verwondingen.”

Volgens Barrowman scheurde de wagen afwisselend over het voetpad en de rijbaan, en maaide hij onderweg mensen omver. “Wij waren op het moment zelf in een winkel, maar hoorden de crash en de chaos.”

© AFP

© AP

© AP