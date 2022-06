Aanschuiven voor winkel waar je niet meteen iets kan kopen: honderden mensen in wachtrij bij pop-up van modegigant Shein

De Chinese modegigant Shein opent drie dagen lang een fysieke pop-upwinkel op de Meir, in Antwerpen. Er staat al een rij van minstens driehonderd meter lang met enthousiaste shoppers. Nochtans kan je in de winkel niets kopen, het is een grote showroom.

Het Chinese merk Shein, lees “she-in”, is razend populair bij de Tiktokgeneratie van dit moment. In België staat de app op nummer 5 in de lijst van de meest gedownloade retailapplicaties. De webshop is niet alleen razend populair omwille van de goedkope prijzen, maar ook omdat het voortdurend data over nieuwe mode verzamelt en binnen enkele dagen nieuwe kledij kan produceren en verkopen.

Het is de meest bezochte modewebsite ter wereld. Fysieke winkels zijn er niet, alles gebeurt online. Maar af en toe opent de modegigant een pop-upwinkel, net zoals nu op de Meir in Antwerpen.

De fysieke winkel zal slechts vier dagen te bezoeken zijn, maar je kan er niks kopen. Het is een showroom waar klanten naar de collectie kunnen kijken. Via een QR-code kunnen ze de stukken online bestellen. Iets wat niet alle belangstellenden in de rij op voorhand wisten, zo weet VRT.

