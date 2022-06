Economie eurozone groeide dubbel zo sterk als gedacht in eerste kwartaal, OESO knipt stevig in groeiprognose wereldeconomie

De economische groei in de eurozone is in het eerste kwartaal uitgekomen op 0,6 procent, in vergelijking met het kwartaal ervoor. Dat blijkt woensdag uit een nieuwe raming van het Europese statistiekbureau Eurostat. Bij een vorige raming, midden mei, werd de groei nog geschat op 0,3 procent.

De groei is vooral te danken aan de uitgaven van de gezinnen en aan de handel, met meer uitvoer en minder invoer. In het vierde kwartaal van 2021 bedroeg de economische groei in de eurozone 0,2 procent.

Ook de werkgelegenheidscijfers werden opwaarts herzien. Het aantal werkenden nam in het eerste kwartaal met 0,6 procent toe in de eurozone, terwijl er een maand geleden sprake was van 0,5 procent.

In de hele Europese Unie was er in het eerste kwartaal een economische groei van 0,7 procent en nam de werkgelegenheid toe met 0,5 procent, aldus nog Eurostat. België kende een economische groei van 0,5 procent en een werkgelegenheidsgroei van 0,6 procent.

OESO knipt stevig in groeiprognose wereldeconomie

De wereldwijde economie zal dit jaar dan weer maar met 3 procent groeien, en niet met 4,5 procent zoals eind vorig jaar nog werd vooropgesteld. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De bijstelling heeft alles te maken met de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

De vorige prognose dateert van december. Normaal komt de OESO ook in maart met een update, maar dat was dit jaar niet gebeurd net vanwege de grote onzekerheid door de toen net begonnen oorlog.

Een andere gevolg van de oorlog is de hoge inflatie. De OESO verwacht dat de inflatie in de 38 ontwikkelde landen die lid zijn van de organisatie, dit jaar 8,5 procent zal bedragen. Dat is een verdubbeling tegenover de vorige prognose. Als deze voorspelling uitkomt, zal het de hoogste inflatie zijn sinds 1988.

“De wereld zal een hoge prijs betalen voor de Russische oorlog tegen Oekraïne”, zei OESO-hoofdeconoom Laurence Boone. “Er speelt zich onder onze ogen een humanitaire crisis af, waarbij duizenden mensen overleden zijn en miljoenen mensen hun huis ontvlucht, en die het economisch herstel bedreigt dat bezig was na twee coronajaren.”

Voor de eurozone voorspelt de OESO een economische groei dit jaar van 2,6 procent (tegen een prognose van 4,3 procent in december). De Belgische economie zou met 2,4 procent groeien. De Verenigde Staten krijgen een prognose van 2,5 procent, het Verenigd Koninkrijk 3,6 procent en China 4,4 procent.