Jongen (4) overleeft twee dagen alleen in wildernis

Een vierjarig jongetje heeft twee dagen alleen overleefd in de wildernis van de Amerikaanse staat Montana.

Ryker Webb (4) werd vrijdag omstreeks 17 uur lokale tijd als vermist opgegeven, nadat hij met zijn hond was gaan spelen in de tuin. Het gebied werd bij een grootschalige speuractie doorzocht met honden, drones, helikopters, en boten.

De hoop een goede afloop daalde echter snel: zaterdagnacht daalde de temperatuur in de regio naar zo’n vier graden. Onweersbuien en hevige regen maakten het ook moeilijk om de jongen te vinden, en helikopters moesten terugkeren vanwege “zeer slechte weersomstandigheden”, aldus de lokale sheriff. Ook de begroeiing in het gebied rond een nabijgelegen meer maakte het zoeken “extreem moeilijk”.

Uiteindelijk werd Ryker gevonden op vier kilometer van de plaats van zijn verdwijning, in zijn pyjama en met een bloedneus. “Hij was in een goed humeur en leek gezond, hoewel hij hongerig, dorstig en onderkoeld was”, klonk het opgelucht.

© Lincoln County Sheriff’s Office