Antwerpse politie waarschuwt voor phishingmail rond verkeersboetes: “Ga NIET in op de vraag tot betaling”

De Antwerpse lokale politie heeft op haar sociale mediakanalen een waarschuwing geplaatst over phishingpraktijken waarbij mensen per mail een vraag tot betaling van een verkeersboete krijgen. De jongste tijd komen over soortgelijke frauduleuze mails heel wat vragen binnen, stelt de politie.

De mail in kwestie lijkt afkomstig van de FOD Justitie, met onderaan ook het adres van de Antwerpse lokale politie bijgevoegd. De mail vermeldt een vermeende verkeersovertreding en een te betalen bedrag, met vervolgens een link om de betaling uit te voeren.

Dat het om een fictieve mail gaat, valt onder meer op te maken uit het feit dat er geen tijdstip of plaats van de verkeersovertreding wordt vermeld, en ook niet de nummerplaat van het voertuig dat de overtreding zou hebben begaan. Toch krijgt de politie naar eigen zeggen nog heel wat vragen van mensen die zich afvragen of de mail toch niet echt is.

“Dit is een phishing mail”, is de politie duidelijk. “Ga NIET in op de vraag tot betaling van de boete en klik NIET op links in de mail. Je kan verdachte mails steeds melden bij www.safeonweb.be. Ging je al in op de vraag tot betaling? Dan maak je best een afspraak voor aangifte in onze kantoren.”