Huiszoekingen aan de gang bij rusthuisgigant Orpea

Bij de omstreden Franse rusthuisgigant Orpea zijn woensdag huiszoekingen aan de gang op de hoofdzetel en in diverse regionale kantoren. Die kaderen in het onderzoek dat in april werd geopend na vermoedens van wantoestanden in de woonzorgcentra en financiële inbreuken.

Orpea kwam eind januari in opspraak na de publicatie van het boek “Les fossoyeurs” van journalist Victor Castanet. Daarin is sprake van rantsoenering, ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. Nochtans moeten de bewoners veel geld betalen voor hun verblijf. De wantoestanden zouden het gevolg zijn van de zoektocht naar winstmaximalisatie door de groep.

Volgens het persagentschap AFP namen een tiental speurders in de voormiddag deel aan de huiszoekingen op de hoofdzetel in Puteaux (Hauts-de-Seine). Ook de directie van de groep bevestigde inmiddels dat er een huiszoeking “aan de gang” was in het hoofdkantoor en in de regionale kantoren.

Na de berichten over de actie daalde de koers van het aandeel Orpea op de Parijse beurs met meer dan 5 procent.

